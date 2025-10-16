Preso no Vale, Buzeira divulga vídeos da operação da PF

O influenciador Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, divulgou na tarde desta quinta-feira (16) vídeos da operação da Polícia Federal realizada em sua mansão no condomínio Paraíso de Igaratá, no Vale do Paraíba.
As imagens mostram o momento em que os agentes federais entram na residência e iniciam buscas por documentos e equipamentos. A ação faz parte da Operação Narco Bet, que investiga um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas.
O influenciador foi detido durante o cumprimento dos mandados e levado à delegacia para prestar depoimento. A publicação, feita no perfil oficial de Buzeira, repercutiu rapidamente e dividiu opiniões entre seguidores, com mensagens de apoio e críticas.
Em áudios divulgados nas redes sociais, Buzeira aparece chorando e dizendo ser vítima de uma injustiça.
“Bem 100% não estou. Estão fazendo uma injustiça comigo. Não tive tempo de me defender. Me associaram a um navio que foi pego cheio de droga. O que eu tenho a ver com isso?”, afirmou o influenciador, que alegou não ter qualquer envolvimento com atividades ilícitas.
Ele explicou que seu nome teria sido incluído na investigação por utilizar os serviços do mesmo escritório de contabilidade que atendia outros investigados.
“Eu só tô preocupado porque o que fizeram comigo foi uma injustiça. Não fumo, não uso droga, meu dinheiro é todo declarado, nunca soneguei imposto. Me associar com tráfico e com um navio que nem está no meu nome é absurdo”, desabafou.
A PF informou que o contador Rodrigo de Paula Morgado, apontado como operador financeiro do grupo criminoso, também foi preso. Segundo as investigações, ele seria o elo entre os suspeitos e as empresas de fachada usadas para movimentar o dinheiro proveniente do tráfico, disfarçado em apostas eletrônicas e remessas internacionais.
O caso segue sob investigação, e a defesa de Buzeira afirma que tomará medidas para provar sua inocência.