Preso no Vale, Buzeira divulga vídeos da operação da PF

O influenciador Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, divulgou na tarde desta quinta-feira (16) vídeos da operação da Polícia Federal realizada em sua mansão no condomínio Paraíso de Igaratá, no Vale do Paraíba.

As imagens mostram o momento em que os agentes federais entram na residência e iniciam buscas por documentos e equipamentos. A ação faz parte da Operação Narco Bet, que investiga um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas.