Criança de apenas 11 meses morre após se afogar em piscina

Um bebê de 11 meses foi socorrido em estado grave na manhã desta quinta-feira (16) após se afogar em uma piscina de plástico. A criança chegou a receber atendimento de emergência e precisou de manobras de reanimação.

O caso ocorreu em São Gabriel do Oeste, a cerca de 168 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do portal Idest, os familiares levaram o bebê às pressas até uma unidade de saúde da cidade, onde a equipe médica iniciou os primeiros socorros.