20 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Criança de apenas 11 meses morre após se afogar em piscina

Por Da Redação | São Gabriel do Oeste (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Criança de apenas 11 meses morre após se afogar em piscina
Criança de apenas 11 meses morre após se afogar em piscina

Um bebê de 11 meses foi socorrido em estado grave na manhã desta quinta-feira (16) após se afogar em uma piscina de plástico. A criança chegou a receber atendimento de emergência e precisou de manobras de reanimação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em São Gabriel do Oeste, a cerca de 168 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do portal Idest, os familiares levaram o bebê às pressas até uma unidade de saúde da cidade, onde a equipe médica iniciou os primeiros socorros.

Logo depois, profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e continuaram os procedimentos de reanimação, seguindo os protocolos para casos de parada cardiorrespiratória. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários