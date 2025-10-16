Dois homens ficam feridos em acidente com trator no Vale

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 17h16 desta quinta-feira (16) para atender um acidente envolvendo um trator na estrada de Campos Novos de Cunha, na zona rural do município.

De acordo com as informações repassadas à Central de Regulação, as vítimas estavam sendo levadas por terceiros em uma caminhonete em direção ao Pronto-Socorro de Cunha, antes mesmo da chegada da equipe de socorro.