16 de outubro de 2025
ACIDENTE

Dois homens ficam feridos em acidente com trator no Vale

Por Leandro Vaz | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente foi registrado
Acidente foi registrado

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 17h16 desta quinta-feira (16) para atender um acidente envolvendo um trator na estrada de Campos Novos de Cunha, na zona rural do município.

De acordo com as informações repassadas à Central de Regulação, as vítimas estavam sendo levadas por terceiros em uma caminhonete em direção ao Pronto-Socorro de Cunha, antes mesmo da chegada da equipe de socorro.

Após o acionamento, a Unidade de Suporte Básico de Cunha foi enviada para realizar a interceptação do veículo na estrada e prestar o atendimento emergencial.

No local, os socorristas confirmaram que se tratava de duas vítimas do acidente com o trator, um homem de 56 anos, que sofreu ferimentos leves e outro de 49 anos, com ferimentos graves.

Ambos foram estabilizados pela equipe médica e encaminhados ao Pronto-Socorro de Cunha para avaliação e cuidados hospitalares.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.


