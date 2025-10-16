Caso Flim: Milly critica 'moralismo' após divórcio de Anderson

A jornalista e escritora Milly Lacombe, que teve a participação na Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos vetada pelo prefeito Anderson Farias (PSD), em setembro, postou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (16), após o anúncio do divórcio do mandatário e da primeira-dama do município, Sheila Thomaz.

A separação foi comunicada nesta última quarta-feira (15), por meio de uma nota (ver aqui). Uma semana antes do anúncio do divórcio, a Justiça concedeu uma medida protetiva à primeira-dama (ver texto aqui).

Sheila afirmar ter sido vítima de violência doméstica e familiar. Anderson nega (ver texto abaixo).