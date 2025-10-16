Caso Flim: Milly critica 'moralismo' após divórcio de Anderson

A jornalista e escritora Milly Lacombe, que teve a participação na Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos vetada pelo prefeito Anderson Farias (PSD), em setembro, postou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (16), após o anúncio do divórcio do mandatário e da primeira-dama do município, Sheila Thomaz.
A separação foi comunicada nesta última quarta-feira (15), por meio de uma nota (ver aqui). Uma semana antes do anúncio do divórcio, a Justiça concedeu uma medida protetiva à primeira-dama (ver texto aqui).
Sheila afirmar ter sido vítima de violência doméstica e familiar. Anderson nega (ver texto abaixo).
A participação de Milly na Flim, que seria realizada em setembro, foi vetada em razão de uma declaração da escritora no podcast "Louva a Deusa", feita em julho, sobre a "família tradicional brasileira". "Essa família tradicional, branca, conservadora, brasileira, é um horror. É a base do fascismo, falemos a verdade, né", disse a escritora na ocasião.
Após o veto ao nome de Milly, as curadoras da Flim deixaram o evento, acusando censura, e houve uma onda de cancelamentos de escritores, o que levou ao adiamento da feira (ver aqui).
Nesta quinta, Milly postou um vídeo nas redes sociais, com o título 'o moralismo como esconderijo', abordando o divórcio, a acusação de infidelidade e a medida protetiva.
"O prefeito que cancelou minha ida a uma feira literária alegando que eu não defendia os valores da família cristã está sendo acusado de violência de gênero pela ex-mulher. Vamos falar sobre moralismos?", diz a legenda do vídeo (veja aqui).
OUTRO LADO.
Em entrevista recente ao OVALE Cast, podcast de OVALE, Anderson reiterou a posição sobre o veto à participação de Milly. “Ela se colocou de uma forma agressiva contra a família tradicional brasileira. Então, aquilo ali foi uma agressão”, afirmou o prefeito durante a entrevista (veja aqui).
Sobre a medida protetiva, Anderson negou qualquer tipo de agressão e destacou que confia na Justiça.
"Cumpro a medida cautelar da Justiça, embora NÃO concorde com o teor do depoimento, pois NÃO retrata a realidade dos fatos. Reitero que NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família. Quem me conhece sabe dos meus princípios e da forma como sempre conduzi minha vida. Tenho convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça.
Por se tratar de tema de esfera privada, não haverá novos pronunciamentos. O assunto está sendo conduzido por minha advogada. Agradeço a compreensão e o respeito à privacidade da minha família.
Como Prefeito, sigo trabalhando normalmente, com foco nas entregas para a cidade", informou o prefeito.