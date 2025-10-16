Adeus, Dr. Vander; delegado morre após sofrer grave acidente

O Delegado de Polícia Dr. Vander Cristian Rodrigues faleceu na manhã desta quarta-feira (16) após se envolver em um grave acidente de trânsito. A notícia causou comoção entre familiares, colegas de trabalho e a comunidade policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. O delegado foi imediatamente socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.