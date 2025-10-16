17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRAGÉDIA

Adeus, Dr. Vander; delegado morre após sofrer grave acidente

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Delegado de Polícia Dr. Vander Cristian Rodrigues
Delegado de Polícia Dr. Vander Cristian Rodrigues

O Delegado de Polícia Dr. Vander Cristian Rodrigues faleceu na manhã desta quarta-feira (16) após se envolver em um grave acidente de trânsito. A notícia causou comoção entre familiares, colegas de trabalho e a comunidade policial.

O acidente ocorreu na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. O delegado foi imediatamente socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

Dr. Vander Cristian era reconhecido por sua dedicação e compromisso com a segurança pública. Colegas e amigos prestaram homenagens, ressaltando o exemplo de serviço e ética que marcou sua carreira.

