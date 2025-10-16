Bebê recém-nascido e morto é encontrado dentro de caixa

Um recém-nascido com cerca de 20 a 25 semanas de gestação foi encontrado morto dentro de uma caixa de papelão em um barranco, gerando comoção na cidade. O caso ocorreu no interior de São Paulo e já está sendo investigado pela polícia.
O corpo foi localizado na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, em Jundiaí, por uma mulher que se identificou como administradora de um condomínio. Ela relatou à polícia que estava realizando serviços de jardinagem no local quando encontrou a caixa.
Ao abrir a embalagem, a administradora constatou que o bebê não apresentava sinais de vida e imediatamente acionou a Polícia Militar e o Samu. Os médicos confirmaram o óbito no local.
Uma equipe de perícia foi chamada para examinar a cena, e o caso foi registrado pelo 7° Distrito Policial de Jundiaí como morte suspeita. As circunstâncias do ocorrido seguem sob investigação.