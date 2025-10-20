'Passei do ponto', diz mãe drogada após matar filho de 9 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu uma mulher de 24 anos e o companheiro dela, de 38, suspeitos de envolvimento na morte de um menino de 9 anos. O caso ocorreu em Belo Horizonte e veio à tona após a criança dar entrada em um hospital com parada cardíaca no fim de agosto.

O casal foi detido no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, após investigações apontarem contradições na versão apresentada pela mãe. Ela havia alegado que o filho havia caído de uma escada molhada na escola. No entanto, médicos do Hospital Júlia Kubitschek constataram ferimentos que não correspondiam ao relato, como sangramento nasal, hematomas por todo o corpo e rigidez abdominal, indicando morte violenta causada por agressões físicas.