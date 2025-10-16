'A gente mata os cara', diz ex-goleiro Bruno ao orientar atletas

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, voltou a causar polêmica ao ser flagrado fazendo uma declaração controversa durante um treino de futebol. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele orienta colegas de equipe e, em determinado momento, afirma: “A gente mata os caras”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A gravação foi feita durante uma atividade do clube onde o ex-jogador atua, em Minas Gerais. Nas imagens, Bruno aparece conversando com os companheiros de time, aparentemente dando instruções sobre o posicionamento em campo, quando solta a frase que rapidamente gerou críticas e reações negativas na internet.