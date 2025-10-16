17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EX-GOLEIRO

'A gente mata os cara', diz ex-goleiro Bruno ao orientar atletas

Por Da Redação | Minas Gerais
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'A gente mata os cara', diz ex-goleiro Bruno ao orientar atletas
'A gente mata os cara', diz ex-goleiro Bruno ao orientar atletas

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, voltou a causar polêmica ao ser flagrado fazendo uma declaração controversa durante um treino de futebol. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele orienta colegas de equipe e, em determinado momento, afirma: “A gente mata os caras”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A gravação foi feita durante uma atividade do clube onde o ex-jogador atua, em Minas Gerais. Nas imagens, Bruno aparece conversando com os companheiros de time, aparentemente dando instruções sobre o posicionamento em campo, quando solta a frase que rapidamente gerou críticas e reações negativas na internet.

A fala ganhou repercussão imediata por remeter ao crime que o ex-goleiro cometeu em 2010, quando foi condenado pela morte de Eliza Samudio, sua ex-namorada. O caso, um dos mais chocantes do país, ainda marca a trajetória de Bruno, que tenta retomar a carreira esportiva após cumprir parte da pena.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários