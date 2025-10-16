Deu ruim! Flagrou marido com suposta amante no jogo de futebol

Uma torcedora do Sport flagrou o marido com uma suposta amante nas arquibancadas durante o jogo contra o Ceará, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, e a cena rapidamente viralizou nas redes sociais. O confronto aconteceu em meio à torcida, na Ilha do Retiro, e gerou grande repercussão entre os presentes e internautas.

O episódio foi registrado por outro torcedor, que filmou o momento em que a mulher reage ao flagrante. Nas imagens, ela aparece batendo palmas de forma irônica e dizendo: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, antes de desferir tapas no marido e declarar o fim do relacionamento diante da multidão.