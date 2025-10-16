16 de outubro de 2025
FUTEBOL

Deu ruim! Flagrou marido com suposta amante no jogo de futebol

Por Da Redação | Recife
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Deu ruim! Flagrou marido com suposta amante no jogo de futebol
Deu ruim! Flagrou marido com suposta amante no jogo de futebol

Uma torcedora do Sport flagrou o marido com uma suposta amante nas arquibancadas durante o jogo contra o Ceará, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, e a cena rapidamente viralizou nas redes sociais. O confronto aconteceu em meio à torcida, na Ilha do Retiro, e gerou grande repercussão entre os presentes e internautas.

O episódio foi registrado por outro torcedor, que filmou o momento em que a mulher reage ao flagrante. Nas imagens, ela aparece batendo palmas de forma irônica e dizendo: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, antes de desferir tapas no marido e declarar o fim do relacionamento diante da multidão.

O desfecho, no entanto, surpreendeu quem acompanhava a confusão. Em um segundo vídeo, divulgado logo depois, as duas mulheres — esposa e suposta amante — aparecem deixando o estádio lado a lado, caminhando juntas em direção à saída da Ilha do Retiro.

