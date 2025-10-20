Após padre ser flagrado com mulher, polícia investiga o caso

A Polícia Civil de Mato Grosso abriu uma investigação para apurar as circunstâncias que envolvem o padre Luciano Braga Simplício, protagonista de um vídeo que ganhou grande repercussão nas redes sociais. O inquérito foi instaurado e está sob responsabilidade da Delegacia de São José do Rio Claro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Nova Maringá, a cerca de 390 quilômetros de Cuiabá, e chocou a comunidade local. No último sábado (11), o padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida foi flagrado dentro da casa paroquial com a noiva de um fiel. A gravação do flagrante circulou amplamente nas redes, gerando escândalo na cidade, que tem pouco mais de 5,8 mil habitantes.
As imagens mostram o momento em que o noivo, acompanhado do pai, força a entrada na residência. Enquanto o padre, vestindo apenas um short, tenta se justificar, a mulher aparece escondida no banheiro, de baby-doll, e chorando.
Durante o vídeo, é possível ouvir o homem gritar: “Abre a porta! Abre a porta ou a gente derruba!”, enquanto o pai registra toda a cena com o celular.
Após a ampla repercussão do caso, o padre Luciano Braga Simplício enviou um áudio a fiéis da paróquia, tentando se explicar sobre o episódio que abalou a comunidade.
Com informações do Metrópoles