Defesa revela onde estava ex-noivo quando pegou mulher com padre

O ex-noivo da jovem de 21 anos flagrada com o padre Luciano Braga Simplício, de 39, negou qualquer envolvimento na gravação do vídeo que viralizou nas redes sociais. Por meio de sua defesa, ele afirmou que estava em viagem a trabalho no Rio Grande do Sul quando as imagens foram feitas.

O caso ocorreu na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), e ganhou grande repercussão nacional após o vídeo mostrar o padre dentro da casa paroquial com a jovem. As imagens se tornaram alvo de uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16).