Defesa revela onde estava ex-noivo quando pegou mulher com padre

O ex-noivo da jovem de 21 anos flagrada com o padre Luciano Braga Simplício, de 39, negou qualquer envolvimento na gravação do vídeo que viralizou nas redes sociais. Por meio de sua defesa, ele afirmou que estava em viagem a trabalho no Rio Grande do Sul quando as imagens foram feitas.
O caso ocorreu na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), e ganhou grande repercussão nacional após o vídeo mostrar o padre dentro da casa paroquial com a jovem. As imagens se tornaram alvo de uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo a defesa, o ex-noivo não participou, nem tinha conhecimento da gravação, e foi surpreendido com a divulgação do conteúdo. Em nota, o representante jurídico do homem classificou o episódio como uma “quebra de confiança e desrespeito moral”.
“Os acontecimentos que vieram a público tiveram origem em atitudes profundamente reprováveis, marcadas pela quebra de confiança, pelo desrespeito e pela ausência de qualquer senso de responsabilidade moral ou religiosa. A conduta dos envolvidos afrontou valores essenciais não apenas de um relacionamento, mas também de uma comunidade inteira, que se viu traída por quem deveria agir com retidão e exemplo”, diz o comunicado.
A defesa ainda destacou que as consequências do caso “ultrapassaram o âmbito pessoal”, atingindo famílias, amizades e a fé de fiéis que acompanharam o episódio “consternados” com a exposição.