'Mãe' passou o dia cheirando cocaína antes de matar o filho

A mulher que confessou ter assassinado o próprio filho de 9 anos passou o dia inteiro consumindo drogas antes de cometer o crime. Lauriza Pereira de Brito, de 24 anos, foi presa junto com o companheiro, Deivisson Moreira, de 39, após a morte de Arthur, ocorrida na última quarta-feira (15). A Polícia Civil revelou os detalhes do caso nesta quinta-feira (16).

O crime aconteceu na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o delegado Evandro Radaelli, da 2ª Delegacia de Homicídios, a mulher demonstrou extrema frieza durante o depoimento. “É uma mulher muito fria, que em momento algum mostrou arrependimento ou tristeza pelo crime cometido”, relatou. Familiares também confirmaram o comportamento insensível da suspeita, dizendo que ela chegou a sorrir durante o velório do filho.