'Mãe' passou o dia cheirando cocaína antes de matar o filho

A mulher que confessou ter assassinado o próprio filho de 9 anos passou o dia inteiro consumindo drogas antes de cometer o crime. Lauriza Pereira de Brito, de 24 anos, foi presa junto com o companheiro, Deivisson Moreira, de 39, após a morte de Arthur, ocorrida na última quarta-feira (15). A Polícia Civil revelou os detalhes do caso nesta quinta-feira (16).
O crime aconteceu na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o delegado Evandro Radaelli, da 2ª Delegacia de Homicídios, a mulher demonstrou extrema frieza durante o depoimento. “É uma mulher muito fria, que em momento algum mostrou arrependimento ou tristeza pelo crime cometido”, relatou. Familiares também confirmaram o comportamento insensível da suspeita, dizendo que ela chegou a sorrir durante o velório do filho.
Em depoimento, Lauriza contou que passou o “dia todo” usando cocaína ao lado do parceiro, com quem se relaciona há dois anos. As agressões teriam ocorrido logo após o menino retornar da escola. “Ela disse que ‘passou do ponto’, mas não demonstrou arrependimento. Assustador”, afirmou o delegado.
O único momento em que a suspeita chorou, segundo Radaelli, foi ao saber que seria presa. “Ela somente se emocionou quando soube que ia para a cadeia”, disse.
As investigações também apontam que as agressões eram frequentes dentro de casa. Arthur e o irmão de 6 anos eram vítimas constantes de violência. “Por várias vezes, Arthur foi deixado sozinho para cuidar dos irmãos de 6 anos e de 6 meses, o que configura abandono de incapaz. A mãe pedia dinheiro para comprar comida, dizendo não ter o suficiente, mas usava o valor para adquirir drogas”, concluiu o delegado.