LUTO

'Sempre Gentil'; Gonçalo Barbosa, 63, deixa saudades no Vale

Gonçalo Barbosa, de Lorena, faleceu aos 63 anos após um período de internação, deixando a cidade comovida com sua partida. Muito conhecido e querido pelos moradores, ele era morador do bairro Parque das Rodovias e trabalhou por muitos anos na venda de gás, profissão pela qual conquistou respeito e amizades em toda Lorena.

Gonçalo lutou bravamente pela vida, sendo lembrado como um homem de fé e determinação. Familiares estiveram ao seu lado até o último momento, agradecendo a Deus pela trajetória e pelo exemplo que ele deixou. Ele deixa esposa e filhos, que expressaram gratidão pela vida que compartilharam com ele.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos prestaram homenagens emocionadas. “Sempre gentil quando eu chegava no posto para abastecer, que Deus conforte o coração dos familiares e amigos!”, escreveu Helenice Filippini, nas redes sociais, resumindo o sentimento de muitos amigos.

