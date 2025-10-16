16 de outubro de 2025
Logo Sampi
Logo Sampi
LUTO

Adeus, Roseli; 'tia do bolo' morre aos 58 anos no Vale

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Roseli Lopes Jorge
Roseli Lopes Jorge

A cidade de Lorena amanheceu mais triste nesta quinta-feira (16) com a notícia da morte de Roseli Lopes Jorge, de 58 anos. Moradora do bairro Vila Geny, ela era muito conhecida e querida pela comunidade, especialmente por seu carisma e simpatia.

Roseli construiu uma trajetória marcada pela fé, pelo amor à família e pelos princípios cristãos que sempre guiavam sua vida. Casada desde 1993, era mãe dedicada de Leonardo Lopes e Letícia Lopes. Trabalhadora incansável, conquistou o carinho dos lorenenses vendendo bolos de pote, tornando-se carinhosamente conhecida como a “tia do bolo” ou “tia Roseli da Kombi”.

Amigos e familiares expressaram pesar nas redes sociais, destacando o quanto Roseli deixará saudades. “A famosa tia do bolo, tia Roseli da kombi, te amo mãe sempre será lembrada com esse sorriso no rosto”, escreveu o filho Leonardo Lopes.

Em outra homenagem, Alex Faria também lamentou a perda: “Descanse em paz, tia do bolo! Que Deus dê forças e conforto pra toda família e amigos!”.

Roseli deixa uma lembrança de alegria, generosidade e fé, eternizada no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

