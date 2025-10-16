Adeus, Roseli; 'tia do bolo' morre aos 58 anos no Vale

A cidade de Lorena amanheceu mais triste nesta quinta-feira (16) com a notícia da morte de Roseli Lopes Jorge, de 58 anos. Moradora do bairro Vila Geny, ela era muito conhecida e querida pela comunidade, especialmente por seu carisma e simpatia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Roseli construiu uma trajetória marcada pela fé, pelo amor à família e pelos princípios cristãos que sempre guiavam sua vida. Casada desde 1993, era mãe dedicada de Leonardo Lopes e Letícia Lopes. Trabalhadora incansável, conquistou o carinho dos lorenenses vendendo bolos de pote, tornando-se carinhosamente conhecida como a “tia do bolo” ou “tia Roseli da Kombi”.