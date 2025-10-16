Familiares de noivo que flagrou mulher com padre são investigados

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à divulgação de imagens íntimas de uma jovem de 21 anos. Os alvos são o pai do noivo da mulher, dois amigos do casal e a esposa de um deles. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

As investigações fazem parte do inquérito que apura o caso envolvendo o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá, a cerca de 390 quilômetros de Cuiabá. O religioso foi flagrado dentro da casa paroquial com a jovem, que vestia um baby-doll, episódio que ganhou ampla repercussão após o vídeo circular nas redes sociais.