Familiares de noivo que flagrou mulher com padre são investigados

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à divulgação de imagens íntimas de uma jovem de 21 anos. Os alvos são o pai do noivo da mulher, dois amigos do casal e a esposa de um deles. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As investigações fazem parte do inquérito que apura o caso envolvendo o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá, a cerca de 390 quilômetros de Cuiabá. O religioso foi flagrado dentro da casa paroquial com a jovem, que vestia um baby-doll, episódio que ganhou ampla repercussão após o vídeo circular nas redes sociais.
A operação desta quinta foi conduzida nas cidades de Nova Maringá e São José do Rio Claro. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos por determinação judicial. A investigação é coordenada pelo delegado Franklin Aves, titular da Delegacia de São José do Rio Claro, com apoio da Delegacia de Tapurah.
Os suspeitos são investigados por constrangimento ilegal qualificado, invasão de domicílio, dano qualificado, exposição da intimidade e dano psicológico. Segundo a Polícia Civil, a vítima aparece em estado de choque no momento da gravação. O objetivo da ação é apreender celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que possam conter cópias do vídeo.
A corporação informou ainda que as buscas têm como foco identificar os autores da filmagem e os responsáveis pela divulgação das imagens nas redes sociais.
Com informações do Metrópoles