Mulher flagrada pelo noivo com padre era auxiliar na igreja

Uma mulher foi flagrada pelo noivo e pelo sogro dentro de um quarto com um padre, em um episódio que gerou grande repercussão nas redes sociais. O registro mostra o momento em que os dois homens chegam ao local e exigem que o religioso abra a porta.

O caso ocorreu na cidade de Nova Maringá, a cerca de 380 quilômetros de Cuiabá. A mulher, que trabalhava como auxiliar na igreja, foi encontrada no banheiro da casa paroquial vestindo um baby doll. O padre, por sua vez, usava apenas um short e estava sem camisa.