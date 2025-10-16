16 de outubro de 2025
IGREJA

Mulher flagrada pelo noivo com padre era auxiliar na igreja

Por Da Redação | Nova Maringá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mulher flagrada pelo noivo com padre era auxiliar na igreja
Uma mulher foi flagrada pelo noivo e pelo sogro dentro de um quarto com um padre, em um episódio que gerou grande repercussão nas redes sociais. O registro mostra o momento em que os dois homens chegam ao local e exigem que o religioso abra a porta.

O caso ocorreu na cidade de Nova Maringá, a cerca de 380 quilômetros de Cuiabá. A mulher, que trabalhava como auxiliar na igreja, foi encontrada no banheiro da casa paroquial vestindo um baby doll. O padre, por sua vez, usava apenas um short e estava sem camisa.

No vídeo divulgado nas redes, é possível ouvir a reação dos familiares e fiéis. Uma mulher afirma “é o nosso padre”, enquanto o sogro da auxiliar insiste para que a porta do quarto seja aberta, revelando a cena que causou indignação na comunidade local.