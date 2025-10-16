16 de outubro de 2025
ACIDENTE

Acidentes marcam quinta em São José; mulher morre atropelada

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidentes em série em São José dos Campos
Acidentes em série em São José dos Campos

O trânsito ficou bastante movimentado em São José dos Campos nesta quinta-feira (16), com pelo menos três acidentes registrados em diferentes pontos da cidade. Em um dos casos, uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão.

O primeiro acidente ocorreu na Estrada Velha Rio–São Paulo, no bairro Residencial Galo Branco, e terminou de forma trágica. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 5º Distrito Policial, uma mulher de aproximadamente 50 anos, de cabelos grisalhos, foi atingida por um caminhão Volkswagen 24.280, que trafegava pelo trecho. Ela morreu no local antes da chegada do socorro.

O condutor do caminhão, Jhonata Fernandes Siqueira, de 32 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para álcool. O veículo foi periciado, sem constatação de irregularidades, e liberado em seguida. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Pouco depois, outro acidente foi registrado na região do Jardim Aquarius, próximo à Ponte Estaiada, envolvendo dois veículos. O impacto causou lentidão no trânsito e exigiu atenção redobrada dos motoristas.

Já o terceiro acidente aconteceu no Anel Viário, envolvendo um carro e uma motocicleta. Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento, mas não há informações atualizadas sobre o estado das vítimas.

