Acidentes marcam quinta em São José; mulher morre atropelada

O trânsito ficou bastante movimentado em São José dos Campos nesta quinta-feira (16), com pelo menos três acidentes registrados em diferentes pontos da cidade. Em um dos casos, uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão.

O primeiro acidente ocorreu na Estrada Velha Rio–São Paulo, no bairro Residencial Galo Branco, e terminou de forma trágica. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 5º Distrito Policial, uma mulher de aproximadamente 50 anos, de cabelos grisalhos, foi atingida por um caminhão Volkswagen 24.280, que trafegava pelo trecho. Ela morreu no local antes da chegada do socorro.