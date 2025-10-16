Homem é preso com revólver e distintivo falso de policial

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 80,8, sentido litoral, próximo à base 99/2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um veículo Land Rover prata estaria descendo para Caraguatatuba transportando armas e munições. O carro foi localizado e abordado. No interior estavam o condutor, uma passageira e duas idosas, todas com mais de 70 anos.