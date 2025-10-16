16 de outubro de 2025
Homem é preso com revólver e distintivo falso de policial

Por Da redação | Tamoios
Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 80,8, sentido litoral, próximo à base 99/2.

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um veículo Land Rover prata estaria descendo para Caraguatatuba transportando armas e munições. O carro foi localizado e abordado. No interior estavam o condutor, uma passageira e duas idosas, todas com mais de 70 anos.

Durante a revista, os policiais encontraram escondido no painel do veículo, dentro de uma sacola preta, uma pochete contendo um revólver calibre 38 da marca Taurus, com numeração suprimida e cinco munições intactas no tambor, além de 22 munições adicionais do mesmo calibre, totalizando 27 munições. Também foi apreendido um distintivo de investigador de polícia.

Questionado, o motorista primeiro negou ter conhecimento da arma, mas depois afirmou que portava o revólver para sua defesa pessoal.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão com base no artigo 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Foram apreendidos o revólver Taurus calibre 38 com numeração raspada, 27 munições intactas e o distintivo falso. O homem permanece à disposição da Justiça.

