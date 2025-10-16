Homem é preso com revólver e distintivo falso de policial

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 80,8, sentido litoral, próximo à base 99/2.
Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um veículo Land Rover prata estaria descendo para Caraguatatuba transportando armas e munições. O carro foi localizado e abordado. No interior estavam o condutor, uma passageira e duas idosas, todas com mais de 70 anos.
Durante a revista, os policiais encontraram escondido no painel do veículo, dentro de uma sacola preta, uma pochete contendo um revólver calibre 38 da marca Taurus, com numeração suprimida e cinco munições intactas no tambor, além de 22 munições adicionais do mesmo calibre, totalizando 27 munições. Também foi apreendido um distintivo de investigador de polícia.
Questionado, o motorista primeiro negou ter conhecimento da arma, mas depois afirmou que portava o revólver para sua defesa pessoal.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão com base no artigo 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
Foram apreendidos o revólver Taurus calibre 38 com numeração raspada, 27 munições intactas e o distintivo falso. O homem permanece à disposição da Justiça.