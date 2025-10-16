16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Colisão entre veículos causa lentidão em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente em avenida da cidade
Acidente em avenida da cidade

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (16) na Avenida Jorge Zarur, trecho que também recebe o nome de Avenida Mário Covas, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, o impacto chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local e provocou lentidão no trânsito, especialmente nos acessos da via, considerada uma das mais movimentadas da cidade.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas para controlar o tráfego e realizar o atendimento à ocorrência.

Até o momento, não há confirmação sobre feridos, nem detalhes sobre as causas do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários