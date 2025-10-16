Colisão entre veículos causa lentidão em São José

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (16) na Avenida Jorge Zarur, trecho que também recebe o nome de Avenida Mário Covas, em São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, o impacto chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local e provocou lentidão no trânsito, especialmente nos acessos da via, considerada uma das mais movimentadas da cidade.