‘Estamos reduzindo a violência na RMVale', diz comandante da PM

Que pergunta interessante. Sim, a gente fez um estudo. Hoje, 73% daquele que é vítima de homicídio tem uma reincidência criminal e por crimes graves, seja ele por roubo, por homicídio, por tráfico, por latrocínio. Então, 73% dos que morrem tem uma reincidência criminal. Isso mostra briga geralmente de facções, disputa por pontos infelizmente de drogas e aquela rivalidade que já vem de outros crimes, que ele foi para cometer realmente homicídio. Então, 73% dos que morrem hoje na nossa região têm uma reincidência criminal e estavam ligados por algum tipo de facção criminosa.

Em relação a essa questão das facções criminosas, o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista a OVALE no ano passado, em abril, um pouquinho antes de o senhor assumir, ele concedeu uma entrevista para nós e falou sobre essa questão que o senhor pontuou. Que a nossa região faz a divisa com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais, ela também estava sofrendo uma influência de facções cariocas, ele até cita o Comando Vermelho, que estava tentando entrar e ocupar territórios paulistas, em cidades próximas ali da região de Cruzeiro, Lorena, essa região de Guaratinguetá. Isso também foi detectado por vocês? Como isso foi combatido?

Está sendo combatido e continuará sendo combatido Por quê? É algo muito mutável e de uma velocidade impressionante. Por que a gente fala isso? Hoje nós temos um grupo muito sólido entre os comandantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não só da parte da Polícia Militar. Nós promovemos junto com a Polícia Civil, e aqui o nosso Deinter-1 [Polícia Civil], o Dr. Múcio Mattos, que é um grande parceiro, um grande irmão. Os Deinter dos respectivos estados, promotoria, outras forças policiais. A Polícia Rodoviária Federal, as especializadas da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Tropa de Choque, Comando de Policiamento Rodoviário, Comando de Aviação, uma sistemática de reuniões para plotar isso daí, entender essa migração do crime para as diversas regiões.