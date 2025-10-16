Saúde: ação contra Saud e mais 5 voltará para a Justiça Estadual

Após dois anos de tramitação, a Justiça Federal declarou incompetência para julgar a ação de improbidade administrativa em que o Ministério Público aponta supostas irregularidades nas licitações promovidas no governo do ex-prefeito José Saud (PP) para terceirizar a gestão das quatro unidades de saúde de urgência e emergência de Taubaté. Com isso, o processo retornará para a Justiça Estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na decisão, expedida nessa quarta-feira (15), a juíza federal Natália Arpini Lievore ressaltou que a União "afirmou não ter interesse em intervir no feito", e que o Ministério Público Federal concordou que "a ação é de competência da Justiça Estadual".