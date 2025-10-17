Qual a previsão do tempo para Campos neste fim de semana? Confira

O final de semana promete ser de tempo instável em toda a RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o avanço de uma frente fria deve provocar chuvas intensas, trovoadas e queda de temperatura em diversas cidades da região entre sábado (18) e domingo (19).

Em São José dos Campos, o sábado será de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva desde a manhã, com risco de temporais à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C e 29°C. No domingo, o tempo fica nublado e chuvoso, com mínima de 13°C e máxima de 19°C.