Qual a previsão do tempo para São José no fim de semana? Confira

O final de semana promete ser de tempo instável em toda a RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o avanço de uma frente fria deve provocar chuvas intensas, trovoadas e queda de temperatura em diversas cidades da região entre sábado (18) e domingo (19).
Em São José dos Campos, o sábado será de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva desde a manhã, com risco de temporais à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C e 29°C. No domingo, o tempo fica nublado e chuvoso, com mínima de 13°C e máxima de 19°C.
Em Taubaté, o cenário é semelhante: sábado com calor e tempestades à tarde, chegando a 30°C, e domingo de tempo fechado e chuvoso, com máxima de 20°C. Já em Guaratinguetá, o sábado será abafado, com chuvas fortes e trovoadas à tarde e à noite. No domingo, o tempo segue chuvoso, com mínima de 14°C e máxima de 21°C.
No Litoral Norte, Caraguatatuba também terá chuvas ao longo de todo o fim de semana, com temporal previsto para o sábado à noite e queda nas temperaturas no domingo, variando de 15°C a 20°C.
Nas áreas de serra, como Campos do Jordão, a previsão é de chuva e trovoadas durante todo o fim de semana, com temperaturas mais baixas, entre 9°C e 24°C.
Com 100% de probabilidade de chuva em praticamente todas as cidades, o Climatempo alerta para possibilidade de alagamentos e ventos fortes. A recomendação é redobrar a atenção em áreas de risco e evitar deslocamentos durante as tempestades.