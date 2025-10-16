Zeca Pagodinho encerra turnê de 40 anos em SJC neste sábado

O cantor Zeca Pagodinho encerra neste sábado (18) a turnê que celebra seus 40 anos de carreira. O último show da série será realizado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Com repertório formado por grandes sucessos do samba e do pagode, o artista revisita músicas que marcaram diferentes momentos da trajetória iniciada nos anos 1980. Entre elas, estão faixas conhecidas do público como “Deixa a Vida Me Levar”, “Verdade” e “Coração em Desalinho”.