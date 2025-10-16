Com ampliações, Taubaté quer criar mais 720 vagas em escolas

Com obras de ampliação em cinco escolas, a Prefeitura de Taubaté pretende criar mais 720 vagas na rede municipal, sendo 180 em creches e 540 no ensino fundamental.
As empresas interessadas na licitação poderão apresentar proposta até o dia 18 de novembro. O contrato poderá custar até R$ 10,9 milhões. Segundo o edital, as obras terão prazo de execução entre seis e 12 meses, a depender da escola.
Das cinco escolas que receberão as obras, duas oferecem ensino fundamental. Na Professor Emílio Simonetti, no Bosque da Saúde, que já atende 782 alunos, serão criadas 180 vagas. Na Professor Lafayete Rodrigues Pereira, no São Gonçalo, que já atende 435 estudantes, serão criadas mais 360 vagas.
Na creche Oswaldo Barbosa Guisard, no Jardim Ana Emília, que já atende 182 crianças, serão criadas mais 20 vagas. Na creche Yan Gabriel Alves Mendanã, no Estoril, que já atende 174 crianças, serão criadas mais 80 vagas. E na creche Professora Cláudia Maria Labinas Roncon Saud, no Portal da Mantiqueira, que já atende 276 crianças, serão criadas mais 80 vagas. Nas creches, as novas vagas serão em tempo integral.
Déficit.
Em julho, que foi o último mês em que foi possível fazer matrículas para a educação infantil, a fila de espera por uma vaga nas creches municipais tinha 486 crianças.
Sobre a ampliação de unidades de ensino fundamental, a Prefeitura afirmou que "existe a demanda" no ensino fundamental tanto "na região do Bosque da Saúde quanto no loteamento São Gonçalo, bem como a adequação do número de alunos por classe na região do Bosque da Saúde".
Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que "espera melhorar a infraestrutura das unidades escolares, garantindo mais conforto tanto para seus servidores em funções administrativas quanto para os estudantes. Ambientes com funcionalidade, qualidade nos espaços de trabalho e de aprendizagem".
A Prefeitura afirmou também que, "com a construção de novos espaços, novas sala de aula e revitalização de espaços interiores, teremos novas salas administrativas, melhoria na cozinha, melhoria em banheiros, ampliação de refeitório, ampliação de vagas, e as unidades poderão reorganizar seus ambientes internos. Com isso, será possível ampliar o número atual de vagas e atender mais crianças e adolescentes, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, professores e um ambiente mais acolhedor para toda a comunidade escolar".