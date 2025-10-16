Com ampliações, Taubaté quer criar mais 720 vagas em escolas

Com obras de ampliação em cinco escolas, a Prefeitura de Taubaté pretende criar mais 720 vagas na rede municipal, sendo 180 em creches e 540 no ensino fundamental.

As empresas interessadas na licitação poderão apresentar proposta até o dia 18 de novembro. O contrato poderá custar até R$ 10,9 milhões. Segundo o edital, as obras terão prazo de execução entre seis e 12 meses, a depender da escola.