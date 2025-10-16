16 de outubro de 2025
MORTE

URGENTE: Mulher morre atropelada por caminhão em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Mulher morreu atropelada
Mulher morreu atropelada

Uma mulher ainda não identificada morreu após ser atropelada por um caminhão no final da manhã desta quinta-feira (16), na Estrada Velha Rio–São Paulo, altura do número 4.850, no bairro Residencial Galo Branco, em São José dos Campos. O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 12h25 e mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Ela vestia calça legging rosa, camisa verde florida e chinelos azuis, tinha cabelos grisalhos e aparentava cerca de 50 anos de idade.

O óbito foi constatado no local. O condutor do caminhão, identificado como Jhonata Fernandes Siqueira, de 32 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

O veículo envolvido é um Volkswagen 24.280 CRM 6x2, de cor branca, ano 2012. O caminhão foi periciado e não apresentou irregularidades, sendo liberado em seguida.

A Perícia Técnica esteve no local para análise da cena. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de São José dos Campos.

A identidade da vítima ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.

