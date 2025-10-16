Vítima de execução em São José é identificada pela polícia

Um homem identificado como Miqueias Daniel Santana Serafim, de 28 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (16) na rua Santa Maria, no bairro Jardim Santa Maria, em São José dos Campos. O crime ocorreu por volta das 12h30, próximo a um depósito conhecido na região.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 6º Distrito Policial, a vítima foi encontrada caída em via pública, já sem vida, com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada por meio do SAEP e isolou o local até a chegada da Perícia Técnica, que esteve no endereço.

Durante o trabalho da Polícia Civil, foram apreendidos um telefone celular da marca Motorola, uma carteira de identidade, um molho com quatro chaves e cinco projéteis intactos calibre .380. Todo o material foi lacrado e encaminhado para análise.