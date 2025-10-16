Ele fica! São José renova com o capitão Danilo Fidélis

O São José anunciou, na tarde desta quinta-feira (16), a renovação de contrato com o experiente volante Danilo Fidélis, capitão do time durante a Copa Paulista de 2025.

Agora, o atleta irá disputar a Série A-2 de 2026, na tentativa de conquistar o tão sonhado acesso à elite do Campeonato Paulista. Nascido na cidade, ele despontou em 2007, na Copa São Paulo de Futebol Junior. Depois de muitos anos, voltou à Águia e, com boas atuações em 2025, ganhou a confiança do torcedor joseense.