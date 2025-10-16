Ele fica! São José renova com o capitão Danilo Fidélis

O São José anunciou, na tarde desta quinta-feira (16), a renovação de contrato com o experiente volante Danilo Fidélis, capitão do time durante a Copa Paulista de 2025.
Agora, o atleta irá disputar a Série A-2 de 2026, na tentativa de conquistar o tão sonhado acesso à elite do Campeonato Paulista. Nascido na cidade, ele despontou em 2007, na Copa São Paulo de Futebol Junior. Depois de muitos anos, voltou à Águia e, com boas atuações em 2025, ganhou a confiança do torcedor joseense.
“Estou muito feliz em permanecer no São José em 2026. Sou joseense, cresci no São José e quero fazer parte deste novo momento do clube e lutar muito, com esse novo elenco, para recolocar a Águia na primeira divisão paulista e dar alegrias ao nosso torcedor”, disse o atleta ao site oficial do clube.
Mais cedo, o clube anunciou a saída do atacante Rone, que deverá ir para o Marcílio Dias, time da elite de Santa Catarina. A equipe joseense seguirá sob comando do técnico Marcelo Marelli. E os treinos da pré-temporada estão previstos para começar no próximo dia 3 de novembro.