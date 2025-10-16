Prefeitura: 'Nenhuma família ficará desamparada' em desocupação

A Prefeitura de São José dos Campos disse que “nenhuma família está sendo desamparada” na desocupação de terreno na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16). Famílias sem-teto estão sendo retiradas de uma ocupação. Segundo ocupantes, há cerca de 10 pessoas no local, que estão sendo retiradas. Eles dizem não ter para onde ir.

“Ninguém deu apoio e estão derrubando com a máquina, passando em cima até de horta. É um terreno aberto e estava abandonado há mais de sete anos. Tinha muita cobra, aranha e escorpião, e o pessoal limpou e já estava até plantando. Mas estão metendo a máquina em tudo”, disse um dos ocupantes.