Vale tem 301 mortes no trânsito e ano mais mortal desde 2016

O Vale do Paraíba chegou a 301 mortes em acidentes de trânsito em 2025, de janeiro a setembro, e registrou o maior número de óbitos para o período desde 2016, quando 303 pessoas perderam a vida em acidentes na região.

Trata-se de um aumento de 6,74% na comparação com as 282 mortes de janeiro a setembro de 2024, ano que terminou com 382 pessoas mortas em acidentes no Vale.