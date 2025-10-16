Vale tem 301 mortes no trânsito e ano mais mortal desde 2016

O Vale do Paraíba chegou a 301 mortes em acidentes de trânsito em 2025, de janeiro a setembro, e registrou o maior número de óbitos para o período desde 2016, quando 303 pessoas perderam a vida em acidentes na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Trata-se de um aumento de 6,74% na comparação com as 282 mortes de janeiro a setembro de 2024, ano que terminou com 382 pessoas mortas em acidentes no Vale.
Depois de registrar 24 mortes em abril, a região iniciou uma sequência de crescimento da mortalidade no trânsito nos meses seguintes, com 37 em maio e 34 em agosto e também setembro, de acordo com o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
Os números comprovam o que apontou OVALE há dois meses, de que o segundo semestre costuma ser mais violento no trânsito do que o primeiro, com mais mortes na região.
Em 2025, o primeiro semestre terminou com 197 vidas perdidas em acidentes na região, 14% acima dos 173 mortos do mesmo intervalo no ano passado.
A tendência é que o segundo semestre de 2025 seja mais mortal do que o primeiro, podendo bater o recorde de mortes em acidentes na região. Entre julho e setembro, a região já contabiliza 104 pessoas mortas em acidente de trânsito, contra 109 no ano passado.
Na média, o Vale registra 12% a mais em mortes na parte final do ano do que nos primeiros seis meses.
Motos.
Os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Vale, com 128 mortes de janeiro a setembro de 2025, 43% do total de óbitos da região.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (73 mortes / 24% do total), os pedestres (40 / 13%) e os ciclistas (36 / 12%).