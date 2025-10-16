URGENTE: Homem é executado com 20 tiros em São José

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (16) no bairro Jardim Santa Maria, em São José dos Campos. O crime ocorreu às 12h33, na rua Santa Maria, e chocou moradores da região pela violência e ousadia dos criminosos.

Segundo informações preliminares, a vítima foi alvejada com cerca de 20 disparos de arma de fogo, sendo seis tiros de espingarda calibre 12 e 13 de pistola calibre .22. O homem morreu ainda no local.