URGENTE: Homem é executado com 20 tiros em São José

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (16) no bairro Jardim Santa Maria, em São José dos Campos. O crime ocorreu às 12h33, na rua Santa Maria, e chocou moradores da região pela violência e ousadia dos criminosos.
Segundo informações preliminares, a vítima foi alvejada com cerca de 20 disparos de arma de fogo, sendo seis tiros de espingarda calibre 12 e 13 de pistola calibre .22. O homem morreu ainda no local.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas imediatamente, além da Perícia Técnica, que fez a coleta de evidências e cápsulas no asfalto. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade.
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, a motivação do crime ou suspeitos presos. Moradores relataram que ouviram diversos disparos em sequência no momento do ataque.