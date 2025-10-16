Falso pai de santo é preso no Vale por comandar estelionato

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, nesta semana, um homem que se passava por pai de santo, apontado como líder de um grupo acusado de aplicar golpes com falsos rituais espirituais. A prisão foi realizada em Jacareí, com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. A operação também cumpriu mandados em Cotia e Itapevi, na Grande São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as investigações, a quadrilha teria movimentado mais de R$ 376 mil em poucos meses, explorando vítimas emocionalmente fragilizadas com promessas de “trabalhos espirituais” para resolver problemas amorosos e financeiros. Os criminosos atuavam por meio de redes sociais, onde atraíam pessoas e as induziam a fazer transferências bancárias.