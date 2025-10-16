Ponte com rachaduras é motivo de apreensão e ofício em Ubatuba

A ACIU (Associação Comercial de Ubatuba) protocolou um ofício ao Governador Tarcísio Gomes de Freitas e a diversas autoridades estaduais solicitando uma ação emergencial para o reparo da ponte sobre o Rio Maranduba (km 77,8 da Rodovia Rio-Santos/SP-055). A ponte apresenta rachaduras e o trânsito de veículos de carga precisou ser interrompido, o que gerou grande preocupação.

A ponte é tida como uma via essencial para o abastecimento de Ubatuba.

