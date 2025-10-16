16 de outubro de 2025
TRÁFEGO INTERROMPIDO

Ponte com rachaduras é motivo de apreensão e ofício em Ubatuba

Por Luyse Camargo | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ ACIU
Ponte na Rio-Santos em Ubatuba está interditada para caminhões
A ACIU (Associação Comercial de Ubatuba) protocolou um ofício ao Governador Tarcísio Gomes de Freitas e a diversas autoridades estaduais solicitando uma ação emergencial para o reparo da ponte sobre o Rio Maranduba (km 77,8 da Rodovia Rio-Santos/SP-055). A ponte apresenta rachaduras e o trânsito de veículos de carga precisou ser interrompido, o que gerou grande preocupação.

A ponte é tida como uma via essencial para o abastecimento de Ubatuba.

Segundo a ACIU, as rotas alternativas disponíveis estão “à beira do colapso” por não suportar o tráfego de veículos pesados.

O ofício foi protocolado na quinta-feira (16) e já teve o recebimento confirmado,mas ainda não há resposta.

