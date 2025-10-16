Vídeo mostra famílias sem-teto sendo retiradas de ocupação em SJC

Vídeos obtidos por OVALE mostram a retirada de famílias sem-teto de um terreno ocupado na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo ocupantes, há cerca de 10 pessoas no local. Eles dizem não ter para onde ir e cobram ajuda da Prefeitura.

O terreno fica no Parque Interlagos, atrás de prédios construídos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), nas proximidades da rua Ana Auxiliadora Machado de Almeida.