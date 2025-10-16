16 de outubro de 2025
CIÊNCIA & TECNOLOGIA

Cemaden ganha prêmio por ferramenta que prevê desastres

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
GeoRisk do Cemaden emite alertas de deslizamentos com 72h de antecedência
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), sediado em São José dos Campos, conquistou um duplo reconhecimento durante a Semana da Inovação 2025 pelo desenvolvimento do sistema GeoRisk. A ferramenta foi a vencedora do 29º Concurso Inovação no Setor Público, garantindo o primeiro lugar na categoria Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal, e foi eleito a Escolha do Público.

O Concurso Inovação no Setor Público, criado em 1996, é uma das mais relevantes premiações voltadas à modernização da gestão pública brasileira. Nesta edição, reuniu 363 iniciativas inscritas em todo o País e na categoria do GeoRisk, que teve mais de 100 concorrentes, apenas seis projetos foram selecionados como finalistas.

Lançado oficialmente em fevereiro de 2025, o GeoRisk é uma ferramenta que aprimora as políticas públicas de prevenção de desastres por ser capaz de emitir alertas sobre o risco de deslizamentos de terra com até 72 horas de antecedência.

Utilizando metodologias avançadas de análise e integração de dados, o sistema reafirma o papel estratégico do Cemaden na Ciência e Tecnologia nacionais e consolida o Brasil na liderança em sistemas de previsão e alerta de desastres naturais, protegendo a população.

