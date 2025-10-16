Cemaden ganha prêmio por ferramenta que prevê desastres

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), sediado em São José dos Campos, conquistou um duplo reconhecimento durante a Semana da Inovação 2025 pelo desenvolvimento do sistema GeoRisk. A ferramenta foi a vencedora do 29º Concurso Inovação no Setor Público, garantindo o primeiro lugar na categoria Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal, e foi eleito a Escolha do Público.

O Concurso Inovação no Setor Público, criado em 1996, é uma das mais relevantes premiações voltadas à modernização da gestão pública brasileira. Nesta edição, reuniu 363 iniciativas inscritas em todo o País e na categoria do GeoRisk, que teve mais de 100 concorrentes, apenas seis projetos foram selecionados como finalistas.

