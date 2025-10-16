URGENTE: Sem-teto são retirados de ocupação na zona sul de S.José

Famílias sem-teto estão sendo retiradas de um terreno na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo ocupantes, há cerca de 10 pessoas com barracos no local que estão sendo retiradas. Eles dizem não ter para onde ir e cobram ajuda da Prefeitura.

“Ninguém deu apoio e estão derrubando com a máquina, passando em cima até de horta. É um terreno aberto e estava abandonado há mais de sete anos. Tinha muita cobra, aranha e escorpião, e o pessoal limpou e já estava até plantando. Mas estão metendo a máquina em tudo”, disse um dos ocupantes.