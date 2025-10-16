URGENTE: Sem-teto são retirados de ocupação na zona sul de S.José

Famílias sem-teto estão sendo retiradas de um terreno na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo ocupantes, há cerca de 10 pessoas com barracos no local que estão sendo retiradas. Eles dizem não ter para onde ir e cobram ajuda da Prefeitura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Ninguém deu apoio e estão derrubando com a máquina, passando em cima até de horta. É um terreno aberto e estava abandonado há mais de sete anos. Tinha muita cobra, aranha e escorpião, e o pessoal limpou e já estava até plantando. Mas estão metendo a máquina em tudo”, disse um dos ocupantes.
O terreno fica no Parque Interlagos, atrás de prédios construídos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), nas proximidades da rua Ana Auxiliadora Machado de Almeida.
Ocupantes disseram que as máquinas começaram a retirar os barracos no começo da manhã, sem qualquer explicação ou comunicado às famílias.
“Fomos surpreendidos pela a retirada sem aviso prévio ou explicação. Estão tirando todo mundo. Não temos para onde ir”, disse um dos ocupantes.
Ele disse que o terreno é particular e está abandonado, em razão de dívidas do proprietário. “Parece que tem muito imposto a pagar nesse terreno, e por isso ele está abandonado. As pessoas limparam e fizeram moradias, e agora estão sendo expulsas. Não tem para onde ir”.
"Os dono não cuidam e aí o pessoal arruma um jeito para cuidar do terreno. Poxa, isso é muita sacanagem. Tem gente que não tem nem para onde morar", afirmou uma moradora.
"Espero que a dona que falou que notificou a prefeitura pedindo para fazer isso aí [desocupação], que ela cuide, porque se ela não cuidar, o pessoal vai invadir de novo", completou.
Outro lado.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou que se trata de uma "ação fiscalizatória por construção irregular em desobediência ao artigo 184 da Lei Complementar 651/2022".
A norma regulamenta as construções na cidade, com o artigo 184 apontando para "construções sem autorização, sem condições de habitabilidade e sem a possibilidade de regularizacão", cabendo a "demolição sumária e apreensão de materiais de construção".