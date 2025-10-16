Filhotes de pantera negra nascem em Taubaté

O Projeto Selva Viva, em Taubaté, registrou o nascimento de três filhotes de onça-pintada, marcando mais um avanço na conservação de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. O trio é composto por um macho de pelagem tradicional (pintado) e duas fêmeas melânicas, conhecidas popularmente como panteras negras.

Esta é a segunda ninhada de onças-pintadas de linhagem do cerrado brasileiro nascida no local, consolidando o trabalho de reprodução realizado pelo projeto, que integra o Programa de Conservação de Onças-Pintadas do ICMBio/CENAP (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros).