Filhotes de pantera negra nascem em Taubaté

O Projeto Selva Viva, em Taubaté, registrou o nascimento de três filhotes de onça-pintada, marcando mais um avanço na conservação de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. O trio é composto por um macho de pelagem tradicional (pintado) e duas fêmeas melânicas, conhecidas popularmente como panteras negras.
Esta é a segunda ninhada de onças-pintadas de linhagem do cerrado brasileiro nascida no local, consolidando o trabalho de reprodução realizado pelo projeto, que integra o Programa de Conservação de Onças-Pintadas do ICMBio/CENAP (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros).
De acordo com o projeto, o nascimento de filhotes melânicos é considerado um evento raro e reforça a importância do manejo responsável e do acompanhamento genético na preservação da espécie. O resultado é fruto de anos de dedicação às práticas de conservação e bem-estar animal.
Os responsáveis pelo Selva Viva destacam que o feito simboliza a eficácia das ações de proteção à fauna brasileira, ao mesmo tempo em que reforça o chamado para o engajamento da sociedade na defesa da biodiversidade. “Cada nascimento representa um passo essencial para o equilíbrio ecológico”, ressaltou a equipe técnica.
Os novos filhotes não estão em exposição ao público e permanecem sob monitoramento veterinário e comportamental na estrutura do projeto, localizada na zona rural de Taubaté.