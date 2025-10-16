Polícia prende homem com 60 quilos de pepino-do-mar em Ubatuba

A Polícia Militar Ambiental prendeu um homem após ele ser flagrado armazenando quase 60 quilos de pepino-do-mar em Ubatuba, no Litoral Norte, nessa quinta-feira (16). Ele também foi multado em R$ 6,7 mil. A espécie está criticamente ameaçada de extinção.
Equipe da PM recebeu a denúncia de que animais da espécie estavam sendo armazenados de maneira irregular no bairro Silop. No local, os policiais encontraram um espaço destinado à secagem e processamento dos pepinos-do-mar. Havia no local estufas de madeira com aquecedores, balanças de precisão, exaustores, seladora plástica e outros materiais.
Os animais foram adquiridos de pescadores da região de Paraty (RJ) e estavam sendo preparados para comercialização irregular para outros estados do país. O homem foi levado à delegacia da Polícia Civil, onde acabou preso em flagrante.
A Vigilância Sanitária de Ubatuba foi acionada e emitiu um auto de infração sanitária, por conta das condições inadequadas de manipulação e armazenamento dos produtos no espaço.
Parte dos pepinos-do-mar apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal, que vai investigar se o caso tem relação com o tráfico internacional de produtos da fauna marinha. Outra parte foi levada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) para análise.