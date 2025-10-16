Polícia prende homem com 60 quilos de pepino-do-mar em Ubatuba

A Polícia Militar Ambiental prendeu um homem após ele ser flagrado armazenando quase 60 quilos de pepino-do-mar em Ubatuba, no Litoral Norte, nessa quinta-feira (16). Ele também foi multado em R$ 6,7 mil. A espécie está criticamente ameaçada de extinção.

Equipe da PM recebeu a denúncia de que animais da espécie estavam sendo armazenados de maneira irregular no bairro Silop. No local, os policiais encontraram um espaço destinado à secagem e processamento dos pepinos-do-mar. Havia no local estufas de madeira com aquecedores, balanças de precisão, exaustores, seladora plástica e outros materiais.