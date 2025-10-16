Ação integrada prende falso entregador por tráfico em Taubaté

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Parque São Luiz, em Taubaté. A prisão foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), na noite de terça-feira (14), durante uma ação conjunta das equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupo Tático de Apoio com Motocicletas) na Avenida Padre Fischer.
O suspeito conduzia uma motocicleta e utilizava uma bolsa de entregador. Ele tentou fugir ao notar a presença das viaturas em patrulhamento, mas foi interceptado.
Na abordagem, os guardas encontraram e apreenderam 75 pinos de cocaína, 129 pedras de crack, três porções de maconha e dinheiro em espécie. Além dos entorpecentes, foram apreendidos o celular, o capacete e a motocicleta usada na tentativa de fuga.
Ele, que é apontado pelas equipes como um dos responsáveis pela distribuição de drogas na região, foi conduzido à delegacia, onde teve sua prisão confirmada em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.