Ação integrada prende falso entregador por tráfico em Taubaté

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Parque São Luiz, em Taubaté. A prisão foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), na noite de terça-feira (14), durante uma ação conjunta das equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupo Tático de Apoio com Motocicletas) na Avenida Padre Fischer.

O suspeito conduzia uma motocicleta e utilizava uma bolsa de entregador. Ele tentou fugir ao notar a presença das viaturas em patrulhamento, mas foi interceptado.