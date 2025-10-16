16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DENÚNCIA ANÔNIMA

Agentes de trânsito recuperam carro furtado em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ford Ka abandonado no bairro Bom Conselho era produto de furto
Ford Ka abandonado no bairro Bom Conselho era produto de furto

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté recuperaram um veículo furtado na manhã de quarta-feira (15), na região central da cidade. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, relatando que um carro estava em aparente estado de abandono na rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Bom Conselho.

Durante a verificação, os agentes consultaram a placa do veículo, um Ford Ka prata, junto ao CGI (Centro de Gestão Integrada) e confirmaram que o carro possuía registro de furto. No interior do carro, foram encontradas outras placas de identificação soltas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para dar prosseguimento às providências legais e o veículo foi levado para o Distrito Policial e devolvido à proprietária.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários