Agentes de trânsito recuperam carro furtado em Taubaté

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté recuperaram um veículo furtado na manhã de quarta-feira (15), na região central da cidade. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, relatando que um carro estava em aparente estado de abandono na rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Bom Conselho.

Durante a verificação, os agentes consultaram a placa do veículo, um Ford Ka prata, junto ao CGI (Centro de Gestão Integrada) e confirmaram que o carro possuía registro de furto. No interior do carro, foram encontradas outras placas de identificação soltas.

