Campos do Jordão recebe o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor

Campos do Jordão sedia, pela primeira vez, o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor, unindo gastronomia e fomento a novos negócios. De 16 a 19 de outubro na Praça de Vila Capivari, o festival busca valorizar a identidade culinária da região da Mantiqueira e impulsionar o empreendedorismo local.

O público terá a oportunidade de assistir a masterclasses com chefs de renome nacional, como Eric Jacquin e Dayse Paparoto, que destacarão o uso de ingredientes típicos da serra.

Voltado ao empreendedorismo, o evento oferece um ciclo de palestras estratégicas com nomes como Janderson Santos e o mentor de Marketing Digital, Felipe Bandezan, visando auxiliar na alavancagem de resultados e na otimização de estratégias de mercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp