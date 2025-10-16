Campos do Jordão recebe o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor

Campos do Jordão sedia, pela primeira vez, o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor, unindo gastronomia e fomento a novos negócios. De 16 a 19 de outubro na Praça de Vila Capivari, o festival busca valorizar a identidade culinária da região da Mantiqueira e impulsionar o empreendedorismo local.
O público terá a oportunidade de assistir a masterclasses com chefs de renome nacional, como Eric Jacquin e Dayse Paparoto, que destacarão o uso de ingredientes típicos da serra.
Voltado ao empreendedorismo, o evento oferece um ciclo de palestras estratégicas com nomes como Janderson Santos e o mentor de Marketing Digital, Felipe Bandezan, visando auxiliar na alavancagem de resultados e na otimização de estratégias de mercado.
O Festival ainda contará com 10 tendas dedicadas a produtores e empresários regionais, além da participação de estabelecimentos do grupo Cozinha da Mantiqueira.
A programação de mais de 30 atrações inclui um show da cantora Luiza Possi.
A expectativa é receber cerca de 15 mil pessoas durante os quatro dias de evento. Confira a programação completa no site oficial.