Homem é morto a tiros no Vale e polícia busca criminosos

Um homem foi morto a tiros em Pindamonhangaba e a polícia busca os criminosos. A vítima, de 36 anos, foi encontrada com múltiplas perfurações por arma de fogo na noite dessa quarta (15). A ocorrência foi registrada às 22h55, na avenida João Francisco da Silva, no bairro Residencial Vista Alegre.

Policiais militares que preservavam a área relataram à Polícia Civil que, no momento dos disparos, um carro teria passado algumas vezes pelo local. A via é cercada por terrenos com mato alto. A poucos metros do local do crime há uma empresa, que possui câmeras de monitoramento — as imagens devem ser requisitadas para a investigação.