Homem é morto a tiros no Vale e polícia busca criminosos

Um homem foi morto a tiros em Pindamonhangaba e a polícia busca os criminosos. A vítima, de 36 anos, foi encontrada com múltiplas perfurações por arma de fogo na noite dessa quarta (15). A ocorrência foi registrada às 22h55, na avenida João Francisco da Silva, no bairro Residencial Vista Alegre.
Policiais militares que preservavam a área relataram à Polícia Civil que, no momento dos disparos, um carro teria passado algumas vezes pelo local. A via é cercada por terrenos com mato alto. A poucos metros do local do crime há uma empresa, que possui câmeras de monitoramento — as imagens devem ser requisitadas para a investigação.
Ao lado do corpo havia uma bicicleta que foi liberada à família, mas a esposa da vítima disse que o marido saiu de casa a pé e desconhecia aquela bicicleta. Ela esteve no plantão e afirmou não saber a motivação do crime, desconhecer inimigos do marido e não ter notícia de ameaças recentes. O homem assassinado tinha diversas passagens pela polícia.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio com autoria desconhecida. A recognição visuográfica foi preenchida pela equipe pericial e o caso seguirá com oitivas e coleta de imagens das imediações
Segundo o boletim, não houve flagrante e não foram localizadas cápsulas no local. A perícia identificou ao menos sete perfurações compatíveis com disparos.