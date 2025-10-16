16 de outubro de 2025
ACIDENTE DE TRÂNSITO

AGORA: Motociclista fica ferido em acidente na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Moto da vítima ficou destruída
Moto da vítima ficou destruída

Um motociclista ficou ferido após acidente de trânsito na região leste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (16).

De acordo vídeo do acidente, o motociclista perdeu a direção e colidiu em uma árvore no canteiro central da via, no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade.

A vítima ficou inconsciente após a colisão. A moto ficou destruída, perdendo parte da dianteira.

* Matéria em atualização

