Leilão da Receita Federal tem Ford Fiesta por R$ 2,5 mil

A Receita Federal realizará no dia 28 de outubro um novo leilão eletrônico com 374 lotes de mercadorias apreendidas. São lotes de eletrônicos e veículos com lances iniciais reduzidos, podendo ser até dez vezes mais baixos que os valores de mercado. O período para envio das propostas vai das 8h do dia 23 até as 21h do dia 27 de outubro.
Entre os destaques do leilão estão diversos modelos de smartphones e notebooks da Apple. Há lances iniciais de R$ 300 para um iPhone 11 (Lote 6), de R$ 700 para notebooks da Apple (MacBook no Lote 153), além de iPads a partir de R$ 500 (Lote 328) e um veículo Ford Fiesta com lances a partir de R$2,5 mil (Lote 327).
Como Participar
O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Para participar, é obrigatório possuir selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br. Pessoas físicas devem ser maiores de 18 anos ou emancipadas e ter CPF regular. Pessoas jurídicas precisam ter CNPJ ativo.
Os bens arrematados por pessoas físicas e alguns lotes de pessoas jurídicas não podem ser revendidos, sendo destinados apenas ao uso pessoal.
O processo é feito pelo Sistema de Leilão Eletrônico, acessível via e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte). Após login com a conta Gov.br, o interessado deve selecionar o edital 0800100/000007/2025 (8ª Região Fiscal), escolher o lote, e clicar em "Incluir proposta". O valor sugerido deve ser maior que o preço mínimo estabelecido.
Os lotes estarão disponíveis para visitação presencial mediante agendamento até 24 de outubro, em várias cidades.
Pagamento e Retirada
O pagamento das mercadorias deve ser realizado via Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). A Receita Federal não envia os produtos, sendo necessário a retirada no local indicado dentro do prazo de 30 dias.