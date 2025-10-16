Leilão da Receita Federal tem Ford Fiesta por R$ 2,5 mil

A Receita Federal realizará no dia 28 de outubro um novo leilão eletrônico com 374 lotes de mercadorias apreendidas. São lotes de eletrônicos e veículos com lances iniciais reduzidos, podendo ser até dez vezes mais baixos que os valores de mercado. O período para envio das propostas vai das 8h do dia 23 até as 21h do dia 27 de outubro.

Entre os destaques do leilão estão diversos modelos de smartphones e notebooks da Apple. Há lances iniciais de R$ 300 para um iPhone 11 (Lote 6), de R$ 700 para notebooks da Apple (MacBook no Lote 153), além de iPads a partir de R$ 500 (Lote 328) e um veículo Ford Fiesta com lances a partir de R$2,5 mil (Lote 327).

Como Participar

O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Para participar, é obrigatório possuir selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br. Pessoas físicas devem ser maiores de 18 anos ou emancipadas e ter CPF regular. Pessoas jurídicas precisam ter CNPJ ativo.