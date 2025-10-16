CSI recupera 800 veículos com queixa de furto ou roubo em SJC

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos alcançou, na primeira quinzena de outubro de 2025, a marca histórica de 800 veículos recuperados desde sua inauguração em abril de 2021. O centro utiliza câmeras e tecnologia de ponta para monitorar os principais pontos da cidade durante 24 horas por dia.
A tecnologia de reconhecimento automático de placas lê mais de 3,5 milhões de placas diariamente, permitindo a localização em tempo real de veículos roubados e suspeitos, inclusive aqueles com queixas de furto ou roubo em outras cidades.
Além da recuperação de bens, o sistema coopera ativamente no combate ao crime. Desde o início das operações, o CSI já auxiliou em 3.590 ocorrências, resultando em 1.673 prisões e na captura de 369 procurados pela Justiça.
Tecnologia.
O centro opera com 1.186 câmeras inteligentes, com previsão de expansão para 1.591 equipamentos. Estas câmeras realizam reconhecimento facial, rastreamento de pessoas e veículos, detecção de movimento e análise de tempo de permanência nos locais.
Por meio do Programa São José Unida, foram disponibilizadas minicentrais do CSI instaladas nas bases da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Essa integração busca reforçar a colaboração entre as forças de segurança pública, garantindo respostas mais rápidas e eficientes no atendimento às ocorrências em São José dos Campos.