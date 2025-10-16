CSI recupera 800 veículos com queixa de furto ou roubo em SJC

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos alcançou, na primeira quinzena de outubro de 2025, a marca histórica de 800 veículos recuperados desde sua inauguração em abril de 2021. O centro utiliza câmeras e tecnologia de ponta para monitorar os principais pontos da cidade durante 24 horas por dia.

A tecnologia de reconhecimento automático de placas lê mais de 3,5 milhões de placas diariamente, permitindo a localização em tempo real de veículos roubados e suspeitos, inclusive aqueles com queixas de furto ou roubo em outras cidades.