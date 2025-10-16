Foragida da Justiça por furto é presa pela PM na região

Uma mulher procurada pela Justiça por crime de furto foi presa em Cruzeiro. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira, durante patrulhamento da equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro II Retiro da Mantiqueira.

Ao ser abordada, nada de ilícito foi encontrado com ela, porém após consulta de dados no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que ela se encontrava na condição de foragida da Justiça pelo crime de furto.