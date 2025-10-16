16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROCURADA

Foragida da Justiça por furto é presa pela PM na região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma mulher procurada pela Justiça por crime de furto foi presa em Cruzeiro. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira, durante patrulhamento da equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro II Retiro da Mantiqueira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao ser abordada, nada de ilícito foi encontrado com ela, porém após consulta de dados no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que ela se encontrava na condição de foragida da Justiça pelo crime de furto.

Confirmado o mandado de prisão, ela foi encaminhada ao Plantão Policial da Seccional de Cruzeiro, onde permaneceu presa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários