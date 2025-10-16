16 de outubro de 2025
AMÉRICAS

Estudo mostra que mudanças climáticas aumentam queimadas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Queimada em floresta
Queimada em floresta

Nesta quinta-feira (16), às 15h30, será lançado no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos, um estudo internacional sobre o papel das mudanças climáticas na intensificação de queimadas.

O relatório “Fogo em Foco: 2024–2025” representa um marco de cooperação entre ciência, gestão pública e forças operacionais, consolidando uma visão técnico-científica sobre a situação do fogo no país.

O documento é resultado do projeto State of Wildfires, iniciativa global coordenada por pesquisadores de diferentes continentes, que reúne dados e análises sobre a ocorrência, magnitude e impactos dos incêndios em todos os países por um determinado período. Neste ano, em colaboração com os Corpos de Bombeiros, os pesquisadores realizaram um estudo inédito sobre a dinâmica dos incêndios no Brasil, combinando dados científicos e operacionais para apoiar políticas públicas e ações estratégicas de prevenção e resposta.

Segundo o estudo, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano tornaram os incêndios florestais em partes da América do Sul muito maiores e mais destrutivos. O relatório destaca ainda que os incêndios no Brasil atingiram níveis sem precedentes em várias regiões, especialmente na Amazônia e no Pantanal, impulsionados por secas extremas e temperaturas recordes.

O lançamento deve reunir gestores públicos, pesquisadores, Corpos de Bombeiros, órgãos ambientais, Defesa Civil, representantes de instituições de ensino, organizações internacionais e sociedade civil.

