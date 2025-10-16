Estudo mostra que mudanças climáticas aumentam queimadas

Nesta quinta-feira (16), às 15h30, será lançado no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos, um estudo internacional sobre o papel das mudanças climáticas na intensificação de queimadas.

O relatório “Fogo em Foco: 2024–2025” representa um marco de cooperação entre ciência, gestão pública e forças operacionais, consolidando uma visão técnico-científica sobre a situação do fogo no país.