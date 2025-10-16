'Afaste-se' promove ação em São José para segurança nas rodovias

Será realizada ação especial do Movimento “Afaste-se”, proteja quem cuida da sua viagem, na próxima sexta-feira (17), em São José dos Campos. O evento acontece na avenida Nove de Julho, cruzamento com a rua Prudente de Moraes – lateral do Parque Vicentina Aranha.

A ação promovida pelas concessionárias RioSP, EcoVias Leste Paulista, Tamoios e pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, une forças em prol da vida e da valorização dos profissionais que atuam nas rodovias.