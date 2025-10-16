'Afaste-se' promove ação em São José para segurança nas rodovias

Será realizada ação especial do Movimento “Afaste-se”, proteja quem cuida da sua viagem, na próxima sexta-feira (17), em São José dos Campos. O evento acontece na avenida Nove de Julho, cruzamento com a rua Prudente de Moraes – lateral do Parque Vicentina Aranha.
A ação promovida pelas concessionárias RioSP, EcoVias Leste Paulista, Tamoios e pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, une forças em prol da vida e da valorização dos profissionais que atuam nas rodovias.
Durante a ação, equipes das concessionárias e da Mobilidade de São José estarão no local interagindo com motoristas, motociclistas e pedestres, distribuindo brindes e realizando dinâmicas educativas com totens e maquetes que simulam, na prática, a manobra de mudança de faixa quando há equipes atuando na pista.
O objetivo é conscientizar os clientes sobre a importância de reduzir a velocidade e mudar de faixa ao se deparar com um atendimento, protegendo tanto os profissionais que atuam na rodovia quanto os demais condutores.
O evento também reforçará a integração entre concessionárias em prol da relevância do Movimento “Afaste-se”, iniciativa que tem como foco a preservação de vidas e a segurança dos colaboradores, órgãos de segurança, bombeiros que atuam nas rodovias.
O Movimento Afaste-se é uma iniciativa criada para promover uma cultura de segurança viária e reduzir acidentes envolvendo profissionais que trabalham nas rodovias, como equipes de manutenção, socorristas, policiais e atendimentos mecânicos ou médicos.
O objetivo principal é conscientizar motoristas para que, ao avistar qualquer tipo de atendimento na pista ou no acostamento, adotem duas atitudes fundamentais: mudar de faixa, sempre que possível e seguro e reduzir a velocidade em até 40 km/h abaixo do limite da rodovia. Essas medidas criam espaço seguro para os trabalhadores e diminuem riscos de colisões.
O movimento foi inspirado na Move Over Law, criada nos Estados Unidos em 1994, após um paramédico sofrer um acidente enquanto trabalhava na rodovia. Essa lei obriga motoristas a reduzir a velocidade e mudar de faixa ao ver viaturas com luzes de emergência acesas no acostamento.