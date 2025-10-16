Operação em S.José investiga intoxicação por bebidas falsificadas

Forças de segurança de São José dos Campos deflagraram operação após suspeita de intoxicação por bebidas falsificadas em três estabelecimentos no Centro, Jardim Morumbi (Sul) e Estrada do Jaguari (Norte). A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (15). No Centro, foram apreendidas 39 garrafas de gin.
A ação foi deflagrada pela Polícia Civil com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e Departamento de Posturas Municipais para fiscalizar e recolher amostras de bebidas nos três pontos.
Segundo a força-tarefa, a ação atendeu a notificação de hospital local que registrou paciente com sintomas compatíveis com ingestão de bebida adulterada.
As garrafas de gin de diversas marcas que foram apreendidas vão para perícia do Instituto de Criminalística. A medida busca confirmar contaminação e, se constatadas irregularidades, embasar as providências penais e sanitárias cabíveis. As garrafas foram lacradas e encaminhadas para análise laboratorial.
A Polícia Civil participa para coletar amostras e instaurar procedimentos no âmbito penal (crime contra a saúde pública por falsificação/adulteração de bebidas). A Vigilância Sanitária fará rastreamento de origem e fiscalização administrativa dos estabelecimentos. A Vigilância Epidemiológica acompanha os prontuários e exames clínicos dos pacientes notificados, articulada à rede hospitalar.
O metanol é um solvente tóxico que não pode estar presente em níveis significativos em bebidas. A ingestão pode causar náuseas, vômitos, vertigem, dor abdominal, alterações visuais (visão turva, “neblina”), podendo evoluir para cegueira e risco de morte. Ao primeiro sinal, procure atendimento imediatamente e informe sobre consumo de bebida suspeita.