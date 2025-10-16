Operação em S.José investiga intoxicação por bebidas falsificadas

Forças de segurança de São José dos Campos deflagraram operação após suspeita de intoxicação por bebidas falsificadas em três estabelecimentos no Centro, Jardim Morumbi (Sul) e Estrada do Jaguari (Norte). A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (15). No Centro, foram apreendidas 39 garrafas de gin.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e Departamento de Posturas Municipais para fiscalizar e recolher amostras de bebidas nos três pontos.