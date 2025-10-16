16 de outubro de 2025
PROCURADO

Devedor de pensão alimentícia da Bahia é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça da Bahia por inadimplência de pensão alimentícia foi identificado e preso em São José dos Campos. A prisão aconteceu na quarta-feira (15), por volta das 19h, durante patrulhamento de policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela via Cambuí, no bairro Vila Tatetuba.

A equipe o abordou em atitude suspeita e, apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com ele, constatou-se, em consulta ao sistema,um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Estado da Bahia por pensão alimentícia.

Diante dos fatos, o procurado foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

